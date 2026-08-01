سعر Brasa Staked FOGO اليوم

السعر المباشر لمشروع Brasa Staked FOGO (STFOGO) اليوم هو $ 0.01284178، مع تغير بنسبة 3.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STFOGO الحالي إلى USD هو $ 0.01284178 لكل STFOGO.

يحتل Brasa Staked FOGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 787,622، مع عرض متداول قدره 61.33M STFOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STFOGO بين $ 0.01271264 (أدنى) و$ 0.01323774 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03649298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0117084.

على المدى القصير، تحرك STFOGO بمقدار -0.65% خلال الساعة الماضية و-6.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.33.

معلومات سوق Brasa Staked FOGO (STFOGO)

القيمة السوقية $ 787.62K$ 787.62K $ 787.62K الحجم (24 ساعة) $ 18.33$ 18.33 $ 18.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 787.62K$ 787.62K $ 787.62K إمداد دورة التداول 61.33M 61.33M 61.33M إجمالي العرض 61,331,119.37311096 61,331,119.37311096 61,331,119.37311096

القيمة السوقية الحالية لـ Brasa Staked FOGO هي $ 787.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.33. العرض المتداول لـ STFOGO يبلغ 61.33M، مع إجمالي عرض 61331119.37311096. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 787.62K.