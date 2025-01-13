سعر BrandPad Finance (BRAND)
سعر BrandPad Finance (BRAND) المباشر لليوم هو USD 0.00256676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BrandPad Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.08
- تغيير سعر BrandPad Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ -0.0002441360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ -0.0003907365 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002441360
|-9.51%
|60 يوم
|$ -0.0003907365
|-15.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BrandPad Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BrandPad is the most secure multi-chain IDO platform in the community allowing projects to procure funds by launching rug-free assets. This platform will help in fulfilling dreams of new creators by making their tokens a success along with ultimate security to the investors which is our foremost priority.
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