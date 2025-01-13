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سعر BrandPad Finance (BRAND) المباشر لليوم هو USD 0.00256676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRAND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BrandPad Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.08 - تغيير سعر BrandPad Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BrandPad Finance (BRAND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ -0.0002441360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ -0.0003907365 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BrandPad Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002441360 -9.51% 60 يوم $ -0.0003907365 -15.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BrandPad Finance (BRAND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BrandPad Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.275267$ 0.275267 $ 0.275267 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.84%

معلومات سوق BrandPad Finance (BRAND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: