معلومات سعر Brainrot Research (BRNRT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.97% تغير السعر (1يوم) -23.09% تغير السعر (7 أيام) -37.89% تغير السعر (7 أيام) -37.89%

سعر Brainrot Research (BRNRT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRNRT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRNRT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRNRT +0.97% على مدار الساعة الماضية، -23.09% على مدار 24 ساعة، و -37.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Brainrot Research (BRNRT)

القيمة السوقية $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,751,188.6057807 999,751,188.6057807 999,751,188.6057807

القيمة السوقية الحالية لـ Brainrot Research هي $ 23.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRNRT يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999751188.6057807. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.69K.