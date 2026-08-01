سعر Brain On BNB AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Brain On BNB AI (BOBAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOBAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOBAI.

يحتل Brain On BNB AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,143، مع عرض متداول قدره 890.71M BOBAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOBAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOBAI بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+20.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Brain On BNB AI (BOBAI)

القيمة السوقية $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K إمداد دورة التداول 890.71M 890.71M 890.71M إجمالي العرض 890,706,927.2491653 890,706,927.2491653 890,706,927.2491653

القيمة السوقية الحالية لـ Brain On BNB AI هي $ 56.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOBAI يبلغ 890.71M، مع إجمالي عرض 890706927.2491653. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.14K.