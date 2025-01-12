سعر BPINKY (BPINKY)
سعر BPINKY (BPINKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BPINKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BPINKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.89
- تغيير سعر BPINKY خلال اليوم هو +21.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BPINKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BPINKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BPINKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BPINKY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.55%
|30 يوم
|$ 0
|-32.02%
|60 يوم
|$ 0
|-35.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BPINKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+21.55%
-13.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to BPINKY, where the SOL meme revolution meets heartfelt charity. Inspired by MrBeast's rallying cry to "Adopt, Don't Shop" for dogs, BPINKY is more than just a trend – it's a movement with a purpose.
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