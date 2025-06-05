سعر BPEPE (BPEPE)
سعر BPEPE (BPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.25K. يتم تحديث سعر BPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BPEPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BPEPE خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر BPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BPEPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-58.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BPEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-0.62%
-8.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BPEPE is a fun and engaging meme token that combines the power of digital culture with the potential of cryptocurrency. Built on community-driven principles, BPEPE aims to bring humor, creativity, and inclusivity to the crypto space. With a strong focus on transparency, rewards, and collaboration, it offers holders a unique experience while embracing the ever-growing meme movement. As a lighthearted yet impactful token, BPEPE seeks to unite crypto enthusiasts and expand its influence in the decentralized world.
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