معلومات سعر bozo the bull (BOZO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000119 $ 0.0000119 $ 0.0000119 24 ساعة منخفض $ 0.00001257 $ 0.00001257 $ 0.00001257 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000119$ 0.0000119 $ 0.0000119 24 ساعة مرتفع $ 0.00001257$ 0.00001257 $ 0.00001257 عالية طوال الوقت $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 أدنى سعر $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -2.73%

سعر bozo the bull (BOZO) في الوقت الحقيقي هو $0.00001214. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOZO بين أدنى سعر $ 0.0000119 وأعلى سعر $ 0.00001257، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOZO على الإطلاق هو $ 0.00106071، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000116.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOZO -- على مدار الساعة الماضية، -3.01% على مدار 24 ساعة، و -2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق bozo the bull (BOZO)

القيمة السوقية $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,752,425.19247 999,752,425.19247 999,752,425.19247

القيمة السوقية الحالية لـ bozo the bull هي $ 12.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOZO يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999752425.19247. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.13K.