المزيد عن BOZO

معلومات سعر BOZO

الموقع الرسمي لـ BOZO

اقتصاد توكن BOZO

توقعات سعر BOZO

شعار bozo the bull

سعر bozo the bull (BOZO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BOZO إلى USD:

--
----
-2.80%1D
USD
مخطط أسعار bozo the bull (BOZO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:10 (UTC+8)

معلومات سعر bozo the bull (BOZO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000119
$ 0.0000119$ 0.0000119
24 ساعة منخفض
$ 0.00001257
$ 0.00001257$ 0.00001257
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000119
$ 0.0000119$ 0.0000119

$ 0.00001257
$ 0.00001257$ 0.00001257

$ 0.00106071
$ 0.00106071$ 0.00106071

$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116

--

-3.01%

-2.73%

-2.73%

سعر bozo the bull (BOZO) في الوقت الحقيقي هو $0.00001214. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOZO بين أدنى سعر $ 0.0000119 وأعلى سعر $ 0.00001257، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOZO على الإطلاق هو $ 0.00106071، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000116.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOZO -- على مدار الساعة الماضية، -3.01% على مدار 24 ساعة، و -2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق bozo the bull (BOZO)

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

--
----

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

999.75M
999.75M 999.75M

999,752,425.19247
999,752,425.19247 999,752,425.19247

القيمة السوقية الحالية لـ bozo the bull هي $ 12.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOZO يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999752425.19247. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.13K.

سجل سعر bozo the bull (BOZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bozo the bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bozo the bull مقابل USD هو $ -0.0000045863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bozo the bull مقابل USD هو $ -0.0000060325 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bozo the bull مقابل USD هو $ -0.00021564364477297122 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.01%
30 يوم$ -0.0000045863-37.77%
60 يوم$ -0.0000060325-49.69%
90 يوم$ -0.00021564364477297122-94.67%

ما هو bozo the bull ( BOZO )

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

المصدر bozo the bull (BOZO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر bozo the bull (USD)

كم ستكون قيمة bozo the bull (BOZO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك bozo the bull (BOZO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة bozo the bull.

تحقق الآن من توقعات سعر bozo the bull!

عملة BOZO إلى العملات المحلية

توكنوميكس bozo the bull (BOZO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس bozo the bull (BOZO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOZO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول bozo the bull (BOZO)

كم يساوي bozo the bull (BOZO) اليوم؟
سعر BOZO المباشر في USD هو USD 0.00001214، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOZO إلى USD الحالي؟
سعر BOZO إلى USD الحالي هو $ 0.00001214. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ bozo the bull ؟
القيمة السوقية لعملة BOZO هي $ 12.13K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOZO؟
العرض المتداول لتوكن BOZO هو 999.75M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOZO؟
حقق BOZO سعرًا قياسيًا قدره 0.00106071 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOZO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0000116 BOZO.
ما هو حجم تداول BOZO؟
حجم تداول BOZO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOZO هذا العام؟
قد يرتفع BOZO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOZO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:10 (UTC+8)

