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سعر Bozo Collective (BOZO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bozo Collective الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.18K - تغيير سعر Bozo Collective خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bozo Collective (BOZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.52% 30 يوم $ 0 -36.30% 60 يوم $ 0 -44.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bozo Collective (BOZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bozo Collective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) +36.21%

معلومات سوق Bozo Collective (BOZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: