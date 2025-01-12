سعر Bozo Collective (BOZO)
سعر Bozo Collective (BOZO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bozo Collective الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.18K
- تغيير سعر Bozo Collective خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bozo Collective مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.52%
|30 يوم
|$ 0
|-36.30%
|60 يوم
|$ 0
|-44.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bozo Collective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
-2.52%
+36.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The community token of Bozo Collective.
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