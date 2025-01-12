سعر Boysclubbase ($BOYS)
سعر Boysclubbase ($BOYS) المباشر لليوم هو USD 0.00530885. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BOYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boysclubbase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.01K
- تغيير سعر Boysclubbase خلال اليوم هو +1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boysclubbase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boysclubbase مقابل USD هو $ -0.0017499949 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boysclubbase مقابل USD هو $ -0.0002158647 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boysclubbase مقابل USD هو $ -0.000022495884326693 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.82%
|30 يوم
|$ -0.0017499949
|-32.96%
|60 يوم
|$ -0.0002158647
|-4.06%
|90 يوم
|$ -0.000022495884326693
|-0.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boysclubbase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+1.82%
-21.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boysclub are a meme project on the Base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy
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