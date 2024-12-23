سعر Boysclub on Sui (BOYSS)
سعر Boysclub on Sui (BOYSS) المباشر لليوم هو USD 0.00327407. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.56K. يتم تحديث سعر BOYSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boysclub on Sui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11
- تغيير سعر Boysclub on Sui خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00M
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خلال اليوم، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boysclub on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-1.68%
-39.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
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