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سعر Boysclub on Sui (BOYSS) المباشر لليوم هو USD 0.00327407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.56K . يتم تحديث سعر BOYSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boysclub on Sui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11 - تغيير سعر Boysclub on Sui خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00M

أداء سعر Boysclub on Sui (BOYSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boysclub on Sui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boysclub on Sui (BOYSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boysclub on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00315496$ 0.00315496 $ 0.00315496 24 ساعة مرتفع $ 0.0034636$ 0.0034636 $ 0.0034636 عالية طوال الوقت $ 0.0152777$ 0.0152777 $ 0.0152777 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -39.20%

معلومات سوق Boysclub on Sui (BOYSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: