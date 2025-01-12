سعر BoysClub (BOYSCLUB)
سعر BoysClub (BOYSCLUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOYSCLUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BoysClub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.89
- تغيير سعر BoysClub خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BoysClub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BoysClub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BoysClub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BoysClub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-34.74%
|60 يوم
|$ 0
|-51.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BoysClub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+0.10%
-10.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOYS CLUB was inspired by the classic comic book by Matt Furie. Featuring PEPE, BRETT, LAND WOLF, BIRD DOG & BRETT- we want our community to, that's all about fun, transparency, and tax- free transactions. We're a team of meme enthusiasts who believe that memes can bring people together and create positive change in the world.Our token is built on the Ethereum blockchain, and we're committed to using blockchain technology to create a community that's fair, transparent, and fun.
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