سعر Boys Club Munchy (MUNCHY)
سعر Boys Club Munchy (MUNCHY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUNCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boys Club Munchy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.64
- تغيير سعر Boys Club Munchy خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ 0
|-25.96%
|60 يوم
|$ 0
|-37.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boys Club Munchy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-1.04%
-20.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. 6% team & advisor allocation and 6% for marketing, KOLs, and growth-related expenses. 1% Jeet Tax for the haters with malicious intent on destroying launches. Our focus is on longevity in this space but we know how fast this space moves, therefore we feel adding a Jeet Tax is necessary for development and sustainability. Jeet tax will be used for buybacks and any marketing efforts for $munchy. Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending time with his best pals. Come along on this epic adventure and dive into exciting new Munchy comics, games and surprises!
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