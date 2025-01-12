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سعر Boys Club Munchy (MUNCHY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUNCHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boys Club Munchy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.64 - تغيير سعر Boys Club Munchy خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Boys Club Munchy (MUNCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boys Club Munchy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.04% 30 يوم $ 0 -25.96% 60 يوم $ 0 -37.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boys Club Munchy (MUNCHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boys Club Munchy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00528754$ 0.00528754 $ 0.00528754 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -20.91%

معلومات سوق Boys Club Munchy (MUNCHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: