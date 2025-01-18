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سعر Boys Club (BOYS) المباشر لليوم هو USD 0.00000349 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.49M . يتم تحديث سعر BOYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boys Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.07K - تغيير سعر Boys Club خلال اليوم هو -11.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر Boys Club (BOYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boys Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boys Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boys Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boys Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boys Club (BOYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boys Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000033$ 0.0000033 $ 0.0000033 24 ساعة مرتفع $ 0.00000393$ 0.00000393 $ 0.00000393 عالية طوال الوقت $ 0.00000413$ 0.00000413 $ 0.00000413 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -11.21% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Boys Club (BOYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: