سعر Bowyer App by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Bowyer App by Virtuals (BOWYER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOWYER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOWYER.

يحتل Bowyer App by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,663، مع عرض متداول قدره 1.00B BOWYER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOWYER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00162273، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOWYER بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و-77.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bowyer App by Virtuals (BOWYER)

القيمة السوقية $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bowyer App by Virtuals هي $ 20.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOWYER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.66K.