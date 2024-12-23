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سعر BountyMarketCap (BMC) المباشر لليوم هو USD 0.072895 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.29M . يتم تحديث سعر BMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BountyMarketCap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.13K - تغيير سعر BountyMarketCap خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر BountyMarketCap (BMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ -0.00105772099408607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ -0.0011784059 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ +0.0222290240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ +0.013743799644504845 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00105772099408607 -1.43% 30 يوم $ -0.0011784059 -1.61% 60 يوم $ +0.0222290240 +30.49% 90 يوم $ +0.013743799644504845 +23.24%

تحليل سعر BountyMarketCap (BMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BountyMarketCap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071999$ 0.071999 $ 0.071999 24 ساعة مرتفع $ 0.075831$ 0.075831 $ 0.075831 عالية طوال الوقت $ 0.488824$ 0.488824 $ 0.488824 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -15.44%

معلومات سوق BountyMarketCap (BMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: