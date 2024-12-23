سعر BountyMarketCap (BMC)
سعر BountyMarketCap (BMC) المباشر لليوم هو USD 0.072895. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.29M. يتم تحديث سعر BMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BountyMarketCap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.13K
- تغيير سعر BountyMarketCap خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ -0.00105772099408607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ -0.0011784059 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ +0.0222290240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BountyMarketCap مقابل USD هو $ +0.013743799644504845 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00105772099408607
|-1.43%
|30 يوم
|$ -0.0011784059
|-1.61%
|60 يوم
|$ +0.0222290240
|+30.49%
|90 يوم
|$ +0.013743799644504845
|+23.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BountyMarketCap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
-1.43%
-15.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.
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