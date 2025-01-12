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سعر BountyKinds YU (YU) المباشر لليوم هو USD 0.48067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BountyKinds YU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 471.24 - تغيير سعر BountyKinds YU خلال اليوم هو -1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BountyKinds YU (YU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BountyKinds YU مقابل USD هو $ -0.0071824252410041 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BountyKinds YU مقابل USD هو $ -0.1162303320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BountyKinds YU مقابل USD هو $ -0.1200784799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BountyKinds YU مقابل USD هو $ -0.2716978575531808 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0071824252410041 -1.47% 30 يوم $ -0.1162303320 -24.18% 60 يوم $ -0.1200784799 -24.98% 90 يوم $ -0.2716978575531808 -36.11%

تحليل سعر BountyKinds YU (YU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BountyKinds YU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.480178$ 0.480178 $ 0.480178 24 ساعة مرتفع $ 0.489003$ 0.489003 $ 0.489003 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -1.47% تغير السعر (7 أيام) -5.19%

معلومات سوق BountyKinds YU (YU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: