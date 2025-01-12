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سعر Bounty0x (BNTY) المباشر لليوم هو USD 0.0001894 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.18K . يتم تحديث سعر BNTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bounty0x الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.99 - تغيير سعر Bounty0x خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 164.64M

أداء سعر Bounty0x (BNTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bounty0x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bounty0x مقابل USD هو $ -0.0000561660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bounty0x مقابل USD هو $ +0.0000093421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bounty0x مقابل USD هو $ +0.00002942738376361106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0000561660 -29.65% 60 يوم $ +0.0000093421 +4.93% 90 يوم $ +0.00002942738376361106 +18.40%

تحليل سعر Bounty0x (BNTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bounty0x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00018924$ 0.00018924 $ 0.00018924 24 ساعة مرتفع $ 0.00018965$ 0.00018965 $ 0.00018965 عالية طوال الوقت $ 0.911897$ 0.911897 $ 0.911897 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.40%

معلومات سوق Bounty0x (BNTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: