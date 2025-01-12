سعر Bountie Hunter (BOUNTIE)
سعر Bountie Hunter (BOUNTIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12K. يتم تحديث سعر BOUNTIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bountie Hunter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69
- تغيير سعر Bountie Hunter خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56M
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خلال اليوم، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.36%
|60 يوم
|$ 0
|+11.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bountie Hunter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bountie Hunter is a GameFi ecosystem that helps gamers to make money from gaming. Our mission is to be the de-facto platform for gamers to discover and invest in crypto gaming and metaverse projects. Token holders of ‘BOUNTIE’, will be able to earn rewards by playing play-to-earn(P2E) blockchain games, staking, farming, airdrops and also esports tournaments.
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