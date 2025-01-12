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سعر Bountie Hunter (BOUNTIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12K . يتم تحديث سعر BOUNTIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bountie Hunter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69 - تغيير سعر Bountie Hunter خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56M

أداء سعر Bountie Hunter (BOUNTIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bountie Hunter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -4.36% 60 يوم $ 0 +11.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bountie Hunter (BOUNTIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bountie Hunter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03727447$ 0.03727447 $ 0.03727447 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.03%

معلومات سوق Bountie Hunter (BOUNTIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: