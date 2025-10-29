سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun المباشر اليوم هو 0.00004037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي E𝕏PB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر E𝕏PB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun المباشر اليوم هو 0.00004037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي E𝕏PB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر E𝕏PB بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

السعر المباشر لـ 1 E𝕏PB إلى USD:

+5.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:08 (UTC+8)

معلومات سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00003297
24 ساعة منخفض
$ 0.00004242
24 ساعة مرتفع

$ 0.00003297
$ 0.00004242
$ 0.00007217
$ 0.00003297
+1.37%

+5.33%

+16.93%

+16.93%

سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) في الوقت الحقيقي هو $0.00004037. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول E𝕏PB بين أدنى سعر $ 0.00003297 وأعلى سعر $ 0.00004242، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـE𝕏PB على الإطلاق هو $ 0.00007217، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003297.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير E𝕏PB +1.37% على مدار الساعة الماضية، +5.33% على مدار 24 ساعة، و +16.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 39.49K
--
$ 40.35K
978.27M
999,419,827.764755
القيمة السوقية الحالية لـ BOUNCY BALL of OFiD Fun هي $ 39.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ E𝕏PB يبلغ 978.27M، مع إجمالي عرض 999419827.764755. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.35K.

سجل سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun مقابل USD هو $ +0.0000000219 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun مقابل USD هو $ -0.0000017715 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+5.33%
30 يوم$ +0.0000000219+0.05%
60 يوم$ -0.0000017715-4.38%
90 يوم$ 0--

ما هو BOUNCY BALL of OFiD Fun ( E𝕏PB )

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

كم ستكون قيمة BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BOUNCY BALL of OFiD Fun.

تحقق الآن من توقعات سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun!

عملة E𝕏PB إلى العملات المحلية

توكنوميكس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس E𝕏PB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

كم يساوي BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) اليوم؟
سعر E𝕏PB المباشر في USD هو USD 0.00004037، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر E𝕏PB إلى USD الحالي؟
سعر E𝕏PB إلى USD الحالي هو $ 0.00004037. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BOUNCY BALL of OFiD Fun ؟
القيمة السوقية لعملة E𝕏PB هي $ 39.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن E𝕏PB؟
العرض المتداول لتوكن E𝕏PB هو 978.27M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ E𝕏PB؟
حقق E𝕏PB سعرًا قياسيًا قدره 0.00007217 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ E𝕏PB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003297 E𝕏PB.
ما هو حجم تداول E𝕏PB؟
حجم تداول E𝕏PB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع E𝕏PB هذا العام؟
قد يرتفع E𝕏PB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر E𝕏PB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:08 (UTC+8)

تحديثات BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

