معلومات سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003297 $ 0.00003297 $ 0.00003297 24 ساعة منخفض $ 0.00004242 $ 0.00004242 $ 0.00004242 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003297$ 0.00003297 $ 0.00003297 24 ساعة مرتفع $ 0.00004242$ 0.00004242 $ 0.00004242 عالية طوال الوقت $ 0.00007217$ 0.00007217 $ 0.00007217 أدنى سعر $ 0.00003297$ 0.00003297 $ 0.00003297 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) +5.33% تغير السعر (7 أيام) +16.93% تغير السعر (7 أيام) +16.93%

سعر BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) في الوقت الحقيقي هو $0.00004037. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول E𝕏PB بين أدنى سعر $ 0.00003297 وأعلى سعر $ 0.00004242، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـE𝕏PB على الإطلاق هو $ 0.00007217، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003297.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير E𝕏PB +1.37% على مدار الساعة الماضية، +5.33% على مدار 24 ساعة، و +16.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

القيمة السوقية $ 39.49K$ 39.49K $ 39.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.35K$ 40.35K $ 40.35K إمداد دورة التداول 978.27M 978.27M 978.27M إجمالي العرض 999,419,827.764755 999,419,827.764755 999,419,827.764755

القيمة السوقية الحالية لـ BOUNCY BALL of OFiD Fun هي $ 39.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ E𝕏PB يبلغ 978.27M، مع إجمالي عرض 999419827.764755. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.35K.