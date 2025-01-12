سعر Bouncing Seals (SEALS)
سعر Bouncing Seals (SEALS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.53K. يتم تحديث سعر SEALS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bouncing Seals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.62
- تغيير سعر Bouncing Seals خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.32M
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خلال اليوم، كان سعر Bouncing Seals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bouncing Seals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bouncing Seals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bouncing Seals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-25.16%
|60 يوم
|$ 0
|-15.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bouncing Seals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
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