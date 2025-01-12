سعر Bouncing DVD (DVD)
سعر Bouncing DVD (DVD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DVD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bouncing DVD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K
- تغيير سعر Bouncing DVD خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.84%
|30 يوم
|$ 0
|-34.85%
|60 يوم
|$ 0
|-15.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bouncing DVD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+5.84%
+5.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Relive 90s nostalgia with Bouncing $DVD on Solana. Community-ran meme token and video generator. (The initial developer has left, so the community has taken over to further develop this project.)
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