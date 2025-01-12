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سعر Bouncing DVD (DVD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DVD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bouncing DVD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K - تغيير سعر Bouncing DVD خلال اليوم هو +5.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bouncing DVD (DVD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bouncing DVD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.84% 30 يوم $ 0 -34.85% 60 يوم $ 0 -15.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bouncing DVD (DVD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bouncing DVD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00203114$ 0.00203114 $ 0.00203114 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +5.84% تغير السعر (7 أيام) +5.48%

معلومات سوق Bouncing DVD (DVD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: