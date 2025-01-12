سعر BounceBit BTC (BBTC)
سعر BounceBit BTC (BBTC) المباشر لليوم هو USD 93,735. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BounceBit BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.05K
- تغيير سعر BounceBit BTC خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ -1,383.2391738255 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ -6,839.8242030000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ +7,312.5579285000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ +28,709.841285497525 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,383.2391738255
|-1.45%
|30 يوم
|$ -6,839.8242030000
|-7.29%
|60 يوم
|$ +7,312.5579285000
|+7.80%
|90 يوم
|$ +28,709.841285497525
|+44.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BounceBit BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.23%
-1.45%
-3.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.
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