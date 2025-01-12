احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBTC.

سعر BounceBit BTC (BBTC) المباشر لليوم هو USD 93,735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BounceBit BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.05K - تغيير سعر BounceBit BTC خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BounceBit BTC (BBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ -1,383.2391738255 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ -6,839.8242030000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ +7,312.5579285000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BounceBit BTC مقابل USD هو $ +28,709.841285497525 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,383.2391738255 -1.45% 30 يوم $ -6,839.8242030000 -7.29% 60 يوم $ +7,312.5579285000 +7.80% 90 يوم $ +28,709.841285497525 +44.15%

تحليل سعر BounceBit BTC (BBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BounceBit BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 92,196$ 92,196 $ 92,196 24 ساعة مرتفع $ 95,627$ 95,627 $ 95,627 عالية طوال الوقت $ 111,168$ 111,168 $ 111,168 تغير السعر (1 ساعة) +1.23% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -3.48%

معلومات سوق BounceBit BTC (BBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: