سعر Bottos (BTO)
سعر Bottos (BTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 169.72K. يتم تحديث سعر BTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bottos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K
- تغيير سعر Bottos خلال اليوم هو -9.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 545.99M
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خلال اليوم، كان سعر Bottos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bottos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bottos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bottos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.83%
|30 يوم
|$ 0
|-15.47%
|60 يوم
|$ 0
|-13.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bottos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-9.83%
-20.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bottos is a decentralized data sharing network based on the Blockchain technology. It is also a consensus-based one-stop platform to implement the registration, distribution and transformation of the data among different participants within our broad-based AI ecosystem. Bottos’ vision is to build and become the largest global data sharing network to evolve the AI ecosystem via smart data contracts and data mining on a Blockchain infrastructure and to help people capitalize the data assets with clear ownership and better control in data privacy through a transparent and democratic mechanism.
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