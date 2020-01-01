توكنوميكس Boton AI (BOTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Boton AI (BOTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Boton AI (BOTON) BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer! الموقع الرسمي: https://boton.fun/ اشتر BOTON الآن!

توكنوميكس Boton AI (BOTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Boton AI (BOTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 130.96K $ 130.96K $ 130.96K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 130.96K $ 130.96K $ 130.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00103456 $ 0.00103456 $ 0.00103456 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001065 $ 0.0001065 $ 0.0001065 السعر الحالي: $ 0.00013091 $ 0.00013091 $ 0.00013091 معرفة المزيد عن سعر Boton AI (BOTON)

توكنوميكس Boton AI (BOTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Boton AI (BOTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOTON، استكشف السعر المباشر لتوكن BOTON!

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