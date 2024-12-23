سعر Boton AI (BOTON)
سعر Boton AI (BOTON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 437.99K. يتم تحديث سعر BOTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boton AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.13K
- تغيير سعر Boton AI خلال اليوم هو -12.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boton AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-12.49%
-49.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer!
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