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سعر Boton AI (BOTON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 437.99K . يتم تحديث سعر BOTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boton AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.13K - تغيير سعر Boton AI خلال اليوم هو -12.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Boton AI (BOTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boton AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boton AI (BOTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boton AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00103456$ 0.00103456 $ 0.00103456 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -12.49% تغير السعر (7 أيام) -49.17%

معلومات سوق Boton AI (BOTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: