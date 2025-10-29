معلومات سعر Botanix Staked Bitcoin (STBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 113,531 $ 113,531 $ 113,531 24 ساعة منخفض $ 116,817 $ 116,817 $ 116,817 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 113,531$ 113,531 $ 113,531 24 ساعة مرتفع $ 116,817$ 116,817 $ 116,817 عالية طوال الوقت $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 أدنى سعر $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) +4.95% تغير السعر (7 أيام) +4.95%

سعر Botanix Staked Bitcoin (STBTC) في الوقت الحقيقي هو $114,739. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STBTC بين أدنى سعر $ 113,531 وأعلى سعر $ 116,817، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTBTC على الإطلاق هو $ 128,136، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 105,793.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STBTC +0.08% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و +4.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

القيمة السوقية $ 11.35M$ 11.35M $ 11.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.35M$ 11.35M $ 11.35M إمداد دورة التداول 98.91 98.91 98.91 إجمالي العرض 98.90727109624252 98.90727109624252 98.90727109624252

القيمة السوقية الحالية لـ Botanix Staked Bitcoin هي $ 11.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STBTC يبلغ 98.91، مع إجمالي عرض 98.90727109624252. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.35M.