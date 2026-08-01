سعر Botanix Pegged Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) اليوم هو $ 61,254، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PBTC الحالي إلى USD هو $ 61,254 لكل PBTC.

يحتل Botanix Pegged Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,015، مع عرض متداول قدره 0.66 PBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PBTC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 125,916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 55,676.

على المدى القصير، تحرك PBTC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 644.00.

معلومات سوق Botanix Pegged Bitcoin (PBTC)

القيمة السوقية $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K الحجم (24 ساعة) $ 644.00$ 644.00 $ 644.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K إمداد دورة التداول 0.66 0.66 0.66 إجمالي العرض 0.6599569847367369 0.6599569847367369 0.6599569847367369

القيمة السوقية الحالية لـ Botanix Pegged Bitcoin هي $ 64.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 644.00. العرض المتداول لـ PBTC يبلغ 0.66، مع إجمالي عرض 0.6599569847367369. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.02K.