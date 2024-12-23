سعر Bossie (BOSSIE)
سعر Bossie (BOSSIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.38K. يتم تحديث سعر BOSSIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bossie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.66
- تغيير سعر Bossie خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.58B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOSSIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOSSIE.
خلال اليوم، كان سعر Bossie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bossie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bossie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bossie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-43.95%
|60 يوم
|$ 0
|-30.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bossie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-1.45%
-21.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOSSIE إلى AUD
A$--
|1 BOSSIE إلى GBP
￡--
|1 BOSSIE إلى EUR
€--
|1 BOSSIE إلى USD
$--
|1 BOSSIE إلى MYR
RM--
|1 BOSSIE إلى TRY
₺--
|1 BOSSIE إلى JPY
¥--
|1 BOSSIE إلى RUB
₽--
|1 BOSSIE إلى INR
₹--
|1 BOSSIE إلى IDR
Rp--
|1 BOSSIE إلى PHP
₱--
|1 BOSSIE إلى EGP
￡E.--
|1 BOSSIE إلى BRL
R$--
|1 BOSSIE إلى CAD
C$--
|1 BOSSIE إلى BDT
৳--
|1 BOSSIE إلى NGN
₦--
|1 BOSSIE إلى UAH
₴--
|1 BOSSIE إلى VES
Bs--
|1 BOSSIE إلى PKR
Rs--
|1 BOSSIE إلى KZT
₸--
|1 BOSSIE إلى THB
฿--
|1 BOSSIE إلى TWD
NT$--
|1 BOSSIE إلى CHF
Fr--
|1 BOSSIE إلى HKD
HK$--
|1 BOSSIE إلى MAD
.د.م--