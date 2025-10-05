سعر Boss Burger المباشر اليوم هو 0.00008967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOSSBURGER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOSSBURGER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Boss Burger المباشر اليوم هو 0.00008967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOSSBURGER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOSSBURGER بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BOSSBURGER

معلومات سعر BOSSBURGER

الموقع الرسمي لـ BOSSBURGER

اقتصاد توكن BOSSBURGER

توقعات سعر BOSSBURGER

شعار Boss Burger

سعر Boss Burger (BOSSBURGER)

السعر المباشر لـ 1 BOSSBURGER إلى USD:

+5.70%1D
مخطط أسعار Boss Burger (BOSSBURGER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:53 (UTC+8)

معلومات سعر Boss Burger (BOSSBURGER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000841
$ 0.0000841
24 ساعة منخفض
$ 0.00008991
$ 0.00008991
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000841
$ 0.0000841

$ 0.00008991
$ 0.00008991

$ 0.00154863
$ 0.00154863

$ 0.00002681
$ 0.00002681

-0.22%

+5.78%

+23.95%

+23.95%

سعر Boss Burger (BOSSBURGER) في الوقت الحقيقي هو $0.00008967. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOSSBURGER بين أدنى سعر $ 0.0000841 وأعلى سعر $ 0.00008991، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOSSBURGER على الإطلاق هو $ 0.00154863، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002681.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOSSBURGER -0.22% على مدار الساعة الماضية، +5.78% على مدار 24 ساعة، و +23.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boss Burger (BOSSBURGER)

$ 89.67K
$ 89.67K

$ 89.67K
$ 89.67K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Boss Burger هي $ 89.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOSSBURGER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.67K.

سجل سعر Boss Burger (BOSSBURGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boss Burger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boss Burger مقابل USD هو $ -0.0000222262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boss Burger مقابل USD هو $ -0.0000711453 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boss Burger مقابل USD هو $ -0.00008778117937723913 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+5.78%
30 يوم$ -0.0000222262-24.78%
60 يوم$ -0.0000711453-79.34%
90 يوم$ -0.00008778117937723913-49.46%

ما هو Boss Burger ( BOSSBURGER )

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Boss Burger (BOSSBURGER)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Boss Burger (USD)

كم ستكون قيمة Boss Burger (BOSSBURGER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Boss Burger (BOSSBURGER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Boss Burger.

تحقق الآن من توقعات سعر Boss Burger!

عملة BOSSBURGER إلى العملات المحلية

توكنوميكس Boss Burger (BOSSBURGER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Boss Burger (BOSSBURGER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOSSBURGER والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Boss Burger (BOSSBURGER)

كم يساوي Boss Burger (BOSSBURGER) اليوم؟
سعر BOSSBURGER المباشر في USD هو USD 0.00008967، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOSSBURGER إلى USD الحالي؟
سعر BOSSBURGER إلى USD الحالي هو $ 0.00008967. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Boss Burger ؟
القيمة السوقية لعملة BOSSBURGER هي $ 89.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOSSBURGER؟
العرض المتداول لتوكن BOSSBURGER هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOSSBURGER؟
حقق BOSSBURGER سعرًا قياسيًا قدره 0.00154863 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOSSBURGER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00002681 BOSSBURGER.
ما هو حجم تداول BOSSBURGER؟
حجم تداول BOSSBURGER المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOSSBURGER هذا العام؟
قد يرتفع BOSSBURGER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOSSBURGER لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Boss Burger (BOSSBURGER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

