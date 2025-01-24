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سعر Borzoi (BORZOI) المباشر لليوم هو USD 0.00200309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BORZOI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Borzoi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54K - تغيير سعر Borzoi خلال اليوم هو +44.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Borzoi (BORZOI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ +0.00061637 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.0015570755 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.0011259851 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.012872418589546164 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00061637 +44.45% 30 يوم $ -0.0015570755 -77.73% 60 يوم $ -0.0011259851 -56.21% 90 يوم $ -0.012872418589546164 -86.53%

تحليل سعر Borzoi (BORZOI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Borzoi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100393$ 0.00100393 $ 0.00100393 24 ساعة مرتفع $ 0.00246106$ 0.00246106 $ 0.00246106 عالية طوال الوقت $ 0.644664$ 0.644664 $ 0.644664 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +44.45% تغير السعر (7 أيام) -85.11%

معلومات سوق Borzoi (BORZOI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: