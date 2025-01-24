سعر Borzoi (BORZOI)
سعر Borzoi (BORZOI) المباشر لليوم هو USD 0.00200309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BORZOI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Borzoi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54K
- تغيير سعر Borzoi خلال اليوم هو +44.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ +0.00061637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.0015570755 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.0011259851 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Borzoi مقابل USD هو $ -0.012872418589546164 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00061637
|+44.45%
|30 يوم
|$ -0.0015570755
|-77.73%
|60 يوم
|$ -0.0011259851
|-56.21%
|90 يوم
|$ -0.012872418589546164
|-86.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Borzoi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+44.45%
-85.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Borzoi is a meme coin that seamlessly blends humor, community involvement, and charitable endeavors. Through its innovative features like the "Let Me Do It For You" dream fund, Borzoi empowers users to achieve their goals while making a positive impact, setting a new standard for memecoins in the crypto sphere.
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