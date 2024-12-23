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سعر Bork on Ethereum (BORK) المباشر لليوم هو USD 0.00221061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.06K . يتم تحديث سعر BORK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bork on Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.68K - تغيير سعر Bork on Ethereum خلال اليوم هو -39.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Bork on Ethereum (BORK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bork on Ethereum مقابل USD هو $ -0.001434634141250661 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bork on Ethereum مقابل USD هو $ -0.0018384772 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bork on Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bork on Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001434634141250661 -39.35% 30 يوم $ -0.0018384772 -83.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bork on Ethereum (BORK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bork on Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00214729$ 0.00214729 $ 0.00214729 24 ساعة مرتفع $ 0.00375201$ 0.00375201 $ 0.00375201 عالية طوال الوقت $ 0.058727$ 0.058727 $ 0.058727 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -39.35% تغير السعر (7 أيام) -63.12%

معلومات سوق Bork on Ethereum (BORK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: