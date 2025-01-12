سعر Boring Protocol (BOP)
سعر Boring Protocol (BOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.55K. يتم تحديث سعر BOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boring Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.00
- تغيير سعر Boring Protocol خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.54M
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خلال اليوم، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-20.61%
|60 يوم
|$ 0
|-69.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boring Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.17%
-0.52%
-22.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.
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