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سعر Boring Protocol (BOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.55K . يتم تحديث سعر BOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boring Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.00 - تغيير سعر Boring Protocol خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.54M

أداء سعر Boring Protocol (BOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boring Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.52% 30 يوم $ 0 -20.61% 60 يوم $ 0 -69.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boring Protocol (BOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boring Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.198562$ 0.198562 $ 0.198562 تغير السعر (1 ساعة) +1.17% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -22.73%

معلومات سوق Boring Protocol (BOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: