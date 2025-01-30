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سعر Bored Candy City (CANDY) المباشر لليوم هو USD 0.00535695 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CANDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bored Candy City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 417.86 - تغيير سعر Bored Candy City خلال اليوم هو +4.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bored Candy City (CANDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bored Candy City مقابل USD هو $ +0.00021634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bored Candy City مقابل USD هو $ -0.0004788443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bored Candy City مقابل USD هو $ -0.0030500384 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bored Candy City مقابل USD هو $ -0.008181438928383757 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021634 +4.21% 30 يوم $ -0.0004788443 -8.93% 60 يوم $ -0.0030500384 -56.93% 90 يوم $ -0.008181438928383757 -60.43%

تحليل سعر Bored Candy City (CANDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bored Candy City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00512674$ 0.00512674 $ 0.00512674 24 ساعة مرتفع $ 0.00542929$ 0.00542929 $ 0.00542929 عالية طوال الوقت $ 0.392616$ 0.392616 $ 0.392616 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +4.21% تغير السعر (7 أيام) +13.39%

معلومات سوق Bored Candy City (CANDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: