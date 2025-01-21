سعر Borealis (BRL)
سعر Borealis (BRL) المباشر لليوم هو USD 0.01068461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Borealis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.93
- تغيير سعر Borealis خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Borealis مقابل USD هو $ -0.00062819356185553 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Borealis مقابل USD هو $ -0.0000480251 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Borealis مقابل USD هو $ -0.0008181975 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Borealis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00062819356185553
|-5.55%
|30 يوم
|$ -0.0000480251
|-0.44%
|60 يوم
|$ -0.0008181975
|-7.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Borealis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-5.55%
+5.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Borealis is the token for the Auroraswap DeFi platform
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