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سعر BorderCollieBSC (BDCL BSC) المباشر لليوم هو USD 0.00179043 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BDCL BSC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BorderCollieBSC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.10 - تغيير سعر BorderCollieBSC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BorderCollieBSC (BDCL BSC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0002049372 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0001662262 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0002229123108068148 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0002049372 +11.45% 60 يوم $ +0.0001662262 +9.28% 90 يوم $ +0.0002229123108068148 +14.22%

تحليل سعر BorderCollieBSC (BDCL BSC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BorderCollieBSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0019767$ 0.0019767 $ 0.0019767 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق BorderCollieBSC (BDCL BSC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: