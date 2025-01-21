سعر BorderCollieBSC (BDCL BSC)
سعر BorderCollieBSC (BDCL BSC) المباشر لليوم هو USD 0.00179043. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BDCL BSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BorderCollieBSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.10
- تغيير سعر BorderCollieBSC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0002049372 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0001662262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BorderCollieBSC مقابل USD هو $ +0.0002229123108068148 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0002049372
|+11.45%
|60 يوم
|$ +0.0001662262
|+9.28%
|90 يوم
|$ +0.0002229123108068148
|+14.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BorderCollieBSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Border Collie BSC is more than just a memecoin; it's a global community united by a love for dogs and the world of cryptocurrencies. Just like the memes that inspired us, our memecoin celebrates crypto culture and meme fun, while striving to innovate and provide value to our investors.Border Collie BSC, the memers' best friend! Inspired by the vibrant energy and contagious popularity of Border Collie dog breeds, our memecoin aims to revolutionize the global community and marketing market.We believe in the power of community. Our memecoin is designed to bring people from all over the world together, sharing laughs, experiences, and of course, profits. We are building a massive community where each member is valued and has an active voice in our growth and development
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