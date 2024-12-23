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سعر Boppy The Bat (BOPPY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر BOPPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boppy The Bat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.94K - تغيير سعر Boppy The Bat خلال اليوم هو -11.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T

أداء سعر Boppy The Bat (BOPPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.14% 30 يوم $ 0 +47.40% 60 يوم $ 0 +6.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boppy The Bat (BOPPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boppy The Bat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.97% تغير السعر (1يوم) -11.14% تغير السعر (7 أيام) -40.27%

معلومات سوق Boppy The Bat (BOPPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: