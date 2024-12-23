سعر Boppy The Bat (BOPPY)
سعر Boppy The Bat (BOPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر BOPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boppy The Bat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.94K
- تغيير سعر Boppy The Bat خلال اليوم هو -11.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOPPY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOPPY.
خلال اليوم، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boppy The Bat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.14%
|30 يوم
|$ 0
|+47.40%
|60 يوم
|$ 0
|+6.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boppy The Bat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.97%
-11.14%
-40.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOPPY إلى AUD
A$--
|1 BOPPY إلى GBP
￡--
|1 BOPPY إلى EUR
€--
|1 BOPPY إلى USD
$--
|1 BOPPY إلى MYR
RM--
|1 BOPPY إلى TRY
₺--
|1 BOPPY إلى JPY
¥--
|1 BOPPY إلى RUB
₽--
|1 BOPPY إلى INR
₹--
|1 BOPPY إلى IDR
Rp--
|1 BOPPY إلى PHP
₱--
|1 BOPPY إلى EGP
￡E.--
|1 BOPPY إلى BRL
R$--
|1 BOPPY إلى CAD
C$--
|1 BOPPY إلى BDT
৳--
|1 BOPPY إلى NGN
₦--
|1 BOPPY إلى UAH
₴--
|1 BOPPY إلى VES
Bs--
|1 BOPPY إلى PKR
Rs--
|1 BOPPY إلى KZT
₸--
|1 BOPPY إلى THB
฿--
|1 BOPPY إلى TWD
NT$--
|1 BOPPY إلى CHF
Fr--
|1 BOPPY إلى HKD
HK$--
|1 BOPPY إلى MAD
.د.م--