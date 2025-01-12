سعر boots (BOOTS)
سعر boots (BOOTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.18K. يتم تحديث سعر BOOTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق boots الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 347.37
- تغيير سعر boots خلال اليوم هو -2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 750.55M
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خلال اليوم، كان سعر boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر boots مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.69%
|30 يوم
|$ 0
|-62.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر boots: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.69%
-7.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boots is a memecoin based on the lovable "kitten in boots" meme, which was expanded by the crypto community with its diverse, fun, and degenerative meme art that appeals to a wide audience. Boots represents the cute but fierce nature of crypto, and what it means to thrive in the space. Boots is a community takeover (CTO) after the original dev left, and is a sign of the passion and commitment of its large community.
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