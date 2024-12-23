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سعر Boosted LUSD (BLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.28 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M . يتم تحديث سعر BLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boosted LUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K - تغيير سعر Boosted LUSD خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.41M

أداء سعر Boosted LUSD (BLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.00170453 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.0179150080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.0051855360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00170453 +0.13% 30 يوم $ +0.0179150080 +1.40% 60 يوم $ +0.0051855360 +0.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boosted LUSD (BLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boosted LUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 24 ساعة مرتفع $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 عالية طوال الوقت $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) +1.18%

معلومات سوق Boosted LUSD (BLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: