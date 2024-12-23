سعر Boosted LUSD (BLUSD)
سعر Boosted LUSD (BLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.28. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر BLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boosted LUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K
- تغيير سعر Boosted LUSD خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.41M
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خلال اليوم، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.00170453 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.0179150080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ +0.0051855360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boosted LUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00170453
|+0.13%
|30 يوم
|$ +0.0179150080
|+1.40%
|60 يوم
|$ +0.0051855360
|+0.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boosted LUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.13%
+1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.
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