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سعر BoostAI (BOOST) المباشر لليوم هو USD 0.00034526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BoostAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.21 - تغيير سعر BoostAI خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BoostAI (BOOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BoostAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BoostAI مقابل USD هو $ -0.0000421980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BoostAI مقابل USD هو $ -0.0001655042 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BoostAI مقابل USD هو $ -0.0006220467031213627 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ -0.0000421980 -12.22% 60 يوم $ -0.0001655042 -47.93% 90 يوم $ -0.0006220467031213627 -64.30%

تحليل سعر BoostAI (BOOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BoostAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00033771$ 0.00033771 $ 0.00033771 24 ساعة مرتفع $ 0.00034461$ 0.00034461 $ 0.00034461 عالية طوال الوقت $ 0.059597$ 0.059597 $ 0.059597 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +1.65%

معلومات سوق BoostAI (BOOST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: