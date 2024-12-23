سعر BOOSEY (BOOSEY)
سعر BOOSEY (BOOSEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.25K. يتم تحديث سعر BOOSEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOSEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.34
- تغيير سعر BOOSEY خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 915.84M
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خلال اليوم، كان سعر BOOSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOSEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOSEY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-34.10%
|60 يوم
|$ 0
|-18.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOSEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.13%
-19.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible.
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