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سعر Boomers on Sol (BOOMER) المباشر لليوم هو USD 0.0000972 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOOMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boomers on Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K - تغيير سعر Boomers on Sol خلال اليوم هو -23.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Boomers on Sol (BOOMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boomers on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boomers on Sol مقابل USD هو $ -0.0000579433 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boomers on Sol مقابل USD هو $ -0.0000879584 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boomers on Sol مقابل USD هو $ -0.0005995674662630839 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.80% 30 يوم $ -0.0000579433 -59.61% 60 يوم $ -0.0000879584 -90.49% 90 يوم $ -0.0005995674662630839 -86.04%

تحليل سعر Boomers on Sol (BOOMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boomers on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009518$ 0.00009518 $ 0.00009518 24 ساعة مرتفع $ 0.00012756$ 0.00012756 $ 0.00012756 عالية طوال الوقت $ 0.02860489$ 0.02860489 $ 0.02860489 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -23.80% تغير السعر (7 أيام) -51.90%

معلومات سوق Boomers on Sol (BOOMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: