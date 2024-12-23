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سعر BookOfBullrun ($BOOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 374.16K . يتم تحديث سعر $BOOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BookOfBullrun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 383.46 - تغيير سعر BookOfBullrun خلال اليوم هو -4.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.86M

أداء سعر BookOfBullrun ($BOOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BookOfBullrun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BookOfBullrun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BookOfBullrun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BookOfBullrun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.07% 30 يوم $ 0 -36.50% 60 يوم $ 0 -10.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BookOfBullrun ($BOOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BookOfBullrun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0035589$ 0.0035589 $ 0.0035589 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -4.07% تغير السعر (7 أيام) -22.16%

معلومات سوق BookOfBullrun ($BOOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: