المزيد عن BOOKIE

معلومات سعر BOOKIE

الوثيقة البيضاء لـ BOOKIE

الموقع الرسمي لـ BOOKIE

اقتصاد توكن BOOKIE

توقعات سعر BOOKIE

سعر Bookie AI (BOOKIE)

السعر المباشر لـ 1 BOOKIE إلى USD:

$0.00043321
+5.60%1D
+5.60%1D
مخطط أسعار Bookie AI (BOOKIE) المباشر
معلومات سعر Bookie AI (BOOKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-3.71%

+5.72%

+75.91%

+75.91%

سعر Bookie AI (BOOKIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00043326. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOOKIE بين أدنى سعر $ 0.00039282 وأعلى سعر $ 0.00045886، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOOKIE على الإطلاق هو $ 0.00697224، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00017727.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOOKIE -3.71% على مدار الساعة الماضية، +5.72% على مدار 24 ساعة، و +75.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bookie AI (BOOKIE)

القيمة السوقية الحالية لـ Bookie AI هي $ 314.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOKIE يبلغ 726.83M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 433.26K.

سجل سعر Bookie AI (BOOKIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bookie AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bookie AI مقابل USD هو $ +0.0002090906 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bookie AI مقابل USD هو $ +0.0000194386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bookie AI مقابل USD هو $ +0.0001444876410770167 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+5.72%
30 يوم$ +0.0002090906+48.26%
60 يوم$ +0.0000194386+4.49%
90 يوم$ +0.0001444876410770167+50.04%

ما هو Bookie AI ( BOOKIE )

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bookie AI (BOOKIE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bookie AI (USD)

كم ستكون قيمة Bookie AI (BOOKIE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bookie AI (BOOKIE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bookie AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Bookie AI!

عملة BOOKIE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bookie AI (BOOKIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bookie AI (BOOKIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOOKIE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bookie AI (BOOKIE)

كم يساوي Bookie AI (BOOKIE) اليوم؟
سعر BOOKIE المباشر في USD هو USD 0.00043326، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOOKIE إلى USD الحالي؟
سعر BOOKIE إلى USD الحالي هو $ 0.00043326. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bookie AI ؟
القيمة السوقية لعملة BOOKIE هي $ 314.90K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOOKIE؟
العرض المتداول لتوكن BOOKIE هو 726.83M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOOKIE؟
حقق BOOKIE سعرًا قياسيًا قدره 0.00697224 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOOKIE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00017727 BOOKIE.
ما هو حجم تداول BOOKIE؟
حجم تداول BOOKIE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOOKIE هذا العام؟
قد يرتفع BOOKIE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOOKIE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bookie AI (BOOKIE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

