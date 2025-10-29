معلومات سعر Bookie AI (BOOKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00039282 24 ساعة مرتفع $ 0.00045886 عالية طوال الوقت $ 0.00697224 أدنى سعر $ 0.00017727 تغير السعر (1 ساعة) -3.71% تغير السعر (1يوم) +5.72% تغير السعر (7 أيام) +75.91%

سعر Bookie AI (BOOKIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00043326. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOOKIE بين أدنى سعر $ 0.00039282 وأعلى سعر $ 0.00045886، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOOKIE على الإطلاق هو $ 0.00697224، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00017727.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOOKIE -3.71% على مدار الساعة الماضية، +5.72% على مدار 24 ساعة، و +75.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bookie AI (BOOKIE)

القيمة السوقية $ 314.90K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 433.26K إمداد دورة التداول 726.83M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bookie AI هي $ 314.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOKIE يبلغ 726.83M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 433.26K.