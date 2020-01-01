توكنوميكس BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. الموقع الرسمي: https://bookofrugs.xyz/ اشتر BOOK OF RUGS الآن!

توكنوميكس BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 110.25K $ 110.25K $ 110.25K إجمالي العرض: $ 972.09M $ 972.09M $ 972.09M العرض المتداول: $ 861.98M $ 861.98M $ 861.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 124.33K $ 124.33K $ 124.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001279 $ 0.0001279 $ 0.0001279 معرفة المزيد عن سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

توكنوميكس BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOOK OF RUGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOOK OF RUGS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOOK OF RUGS، استكشف السعر المباشر لتوكن BOOK OF RUGS!

توقعات سعر BOOK OF RUGS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BOOK OF RUGS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BOOK OF RUGS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر BOOK OF RUGS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!