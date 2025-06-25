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سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.05K . يتم تحديث سعر BOOK OF RUGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOK OF RUGS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BOOK OF RUGS خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 937.21M

أداء سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF RUGS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

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