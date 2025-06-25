سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)
سعر BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.05K. يتم تحديث سعر BOOK OF RUGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOK OF RUGS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BOOK OF RUGS خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 937.21M
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خلال اليوم، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF RUGS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF RUGS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.
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