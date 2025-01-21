سعر Book Of Pumpfluencers (BOPI)
سعر Book Of Pumpfluencers (BOPI) المباشر لليوم هو USD 0.00002589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book Of Pumpfluencers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 650.38
- تغيير سعر Book Of Pumpfluencers خلال اليوم هو -16.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ +0.0000045046 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ -0.0000052895 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ +0.000000196709023132817 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.17%
|30 يوم
|$ +0.0000045046
|+17.40%
|60 يوم
|$ -0.0000052895
|-20.43%
|90 يوم
|$ +0.000000196709023132817
|+0.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book Of Pumpfluencers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-16.17%
+19.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book Of Pumpfluencers, contains all the influencers will pump your token There are a lot of influencers joined our book already, and more to come....
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