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سعر Book Of Pumpfluencers (BOPI) المباشر لليوم هو USD 0.00002589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book Of Pumpfluencers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 650.38 - تغيير سعر Book Of Pumpfluencers خلال اليوم هو -16.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book Of Pumpfluencers (BOPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ +0.0000045046 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ -0.0000052895 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book Of Pumpfluencers مقابل USD هو $ +0.000000196709023132817 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.17% 30 يوم $ +0.0000045046 +17.40% 60 يوم $ -0.0000052895 -20.43% 90 يوم $ +0.000000196709023132817 +0.77%

تحليل سعر Book Of Pumpfluencers (BOPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book Of Pumpfluencers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002517$ 0.00002517 $ 0.00002517 24 ساعة مرتفع $ 0.00003089$ 0.00003089 $ 0.00003089 عالية طوال الوقت $ 0.00056195$ 0.00056195 $ 0.00056195 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -16.17% تغير السعر (7 أيام) +19.18%

معلومات سوق Book Of Pumpfluencers (BOPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: