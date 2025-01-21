سعر Book of Pepe (BOPE)
سعر Book of Pepe (BOPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.68
- تغيير سعر Book of Pepe خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-8.21%
|60 يوم
|$ 0
|-65.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.35%
+11.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of pepe, the original story
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