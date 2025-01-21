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سعر Book of Pepe (BOPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.68 - تغيير سعر Book of Pepe خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book of Pepe (BOPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.35% 30 يوم $ 0 -8.21% 60 يوم $ 0 -65.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of Pepe (BOPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00002065$ 0.00002065 $ 0.00002065 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) +11.90%

معلومات سوق Book of Pepe (BOPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: