توكنوميكس Book of Miggles (BOMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Book of Miggles (BOMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Book of Miggles (BOMI) This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.bookofmiggles.com/ اشتر BOMI الآن!

توكنوميكس Book of Miggles (BOMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Book of Miggles (BOMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.503984 $ 0.503984 $ 0.503984 السعر الحالي: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 معرفة المزيد عن سعر Book of Miggles (BOMI)

توكنوميكس Book of Miggles (BOMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Book of Miggles (BOMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOMI، استكشف السعر المباشر لتوكن BOMI!

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