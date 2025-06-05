سعر Book of Miggles (BOMI)
سعر Book of Miggles (BOMI) المباشر لليوم هو USD 0.830548. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 830.57K. يتم تحديث سعر BOMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Miggles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Book of Miggles خلال اليوم هو -3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ -0.0314047665003107 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0314047665003107
|-3.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Miggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.65%
-3.64%
-11.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
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