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سعر Book of Miggles (BOMI) المباشر لليوم هو USD 0.830548 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 830.57K . يتم تحديث سعر BOMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Miggles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Book of Miggles خلال اليوم هو -3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Book of Miggles (BOMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ -0.0314047665003107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Miggles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0314047665003107 -3.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of Miggles (BOMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Miggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.830573$ 0.830573 $ 0.830573 24 ساعة مرتفع $ 0.882197$ 0.882197 $ 0.882197 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -3.65% تغير السعر (1يوم) -3.64% تغير السعر (7 أيام) -11.19%

معلومات سوق Book of Miggles (BOMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: