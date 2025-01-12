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سعر Book of Lies (BOL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.40K . يتم تحديث سعر BOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Lies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.98 - تغيير سعر Book of Lies خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.10B

أداء سعر Book of Lies (BOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ 0 -75.60% 60 يوم $ 0 -83.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of Lies (BOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Lies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -11.53%

معلومات سوق Book of Lies (BOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: