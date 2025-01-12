سعر Book of Lies (BOL)
سعر Book of Lies (BOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.40K. يتم تحديث سعر BOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Lies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.98
- تغيير سعر Book of Lies خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.10B
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خلال اليوم، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Lies مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-75.60%
|60 يوم
|$ 0
|-83.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Lies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.42%
-11.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Book of Lies (BOL) is a cryptocurrency project based on Solana that aims to immortalize meme culture within the blockchain. The project is inspired by the Book of Meme which is famous for it's Daily GM's. The Book of Lies however, will post Daily Lies. Our followers will be able to identify with our daily lies, allowing them to engage, share, and comment everyday. This will help grow our community each and every day, one lie at a time!
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